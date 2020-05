Deze carbon racestuur van Fanatec moet je zien

Haal het volgende niveau van racesimulatie in huis met dit nieuwe racestuur van Fanatec.

Als we toch nog thuis moeten blijven vanwege het coronavirus, dan maar in stijl toch? Dat kan zeker met dit nieuwe racestuur van Fanatec. Wat je ziet is de gloednieuwe ClubSport Steering Wheel F1 2020. Exotischer dan dit gaat het niet worden.

Het racestuur van Fanatec is namelijk gemaakt van forged carbon. Dit type koolstofvezel is erg ruw om te zien en tref je voornamelijk op supercars aan. Lamborghini gebruikt het bijvoorbeeld op de Huracán Performante, maar ook de McLaren GT beschikt over dit materiaal.

Natuurlijk is dit dan ook niet zomaar een racestuur van Fanatec. Het stuurtje komt in een gelimiteerde oplage op de markt. Een prijs is nog niet bekend. Dit merk is echter een high-end naam in de wereld van racesturen. De reguliere sturen van Fanatec kosten normaal gesproken al enkele honderden euro’s. Daar zal deze gelimiteerde ClubSport Steering Wheel F1 2020 ongetwijfeld nog een schepje bovenop doen.

De ClubSport Steering Wheel F1 2020 is compatibel met onder andere de CSL Elite, ClubSport V2 en de V2.5. Je kunt het Fanatec racestuur aansluiten op je PC of op de PlayStation 4. Helaas moeten we Forza-gamers teleurstellen. Er is namelijk geen ondersteuning voor de Xbox One.