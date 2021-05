Deze cheapass AliExpress gadgets moet je hebben! - Apparata

Afbeelding via AliExpress

AliExpress staat vol met gadgets, maar deze moet je hebben.

Als je ergens een bijna onbeperkte keus hebt aan gadgets, dan is het wel op AliExpress. En het mooie eraan is, het hoeft geeneens duur te zijn. Wij hebben de beste gadgets van dit moment voor je op een rijtje gezet.

AliExpress gadgets

Je kunt er echt van alles vinden. Tot compleet overbodige gadgets tot serieuze smartphone- accessoires. Er is voor iedereen wat. En als je nou iets voor je vriendin zou willen kopen, is de laatste gadget van dit lijstje misschien wel leuk.

Opklikbare batterij voor je smartphone

Niks zo vervelend als je batterij van je iPhone leeg is, en je hebt geen oplader bij de hand of er is geen stopcontact. Deze gadget lost dat op, de oplader is trouwens voor meerdere smartphones verkrijgbaar. En het ziet er ook nog stijlvol uit.

Foto printer

We zijn gek op foto’s maken met onze smartphones. De kwaliteit van de camera op onze telefoons is gigantisch toegenomen en daarom leggen we bijna alles vast. Toch hebben veel mensen nog de behoefte om niettemin even die speciale foto uit te printen. Voor in een plakboek, of gewoon om aan iemand te geven. De volgende op ons lijstje AliExpress gadgets helpt je daarbij. Met een coole app kan je met dit apparaat je foto’s die op je smartphone staan uitprinten.

Mini projector

Altijd handig, een mini projector. Je hebt toch een groot beeld, maar je hoeft niet een enorme TV op te hangen. Hierbij is het apparaatje ook nog eens van zulke afmetingen dat je het zo meeneemt. Feestje waar je je vakantiefilmpjes zou willen laten zien? Appeltje eitje met deze mini projector.

Smart Nail Clip

Dit is een juweeltje wat betreft AliExpress gadgets: nepnagels met chips erin. De nepnagels zijn niet voor iedereen geschikt, dat begrijp je. De prijs doet ons denken dat de techniek niet heel ver ontwikkeld is, maar goed. Er zit een chip in die onder de nagel zit en je kan er volgens Ali van alles mee; je auto openen, een zaklamp activeren of je smartphone mee bedienen. Nou ja, het idee is in ieder geval leuk. Proberen? De nagel kost je ongeveer 2,50 euro.