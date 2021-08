Deze chique Ikea tafel kan iets extra’s

Afbeelding via Ikea

Ikea heeft een mooie chique tafel ontworpen, maar kan iets wat andere tafels niet kunnen. En nee, het is geen radio.

Ikea heeft geen introductie nodig. Bijna iedereen heeft wel iets in huis van het bedrijf. De laatste jaren komt Ikea steeds meer met innovatieve oplossingen voor ‘problemen’ in huis. Nu ook weer. Het bedrijf heeft namelijk een tafel gemaakt die er niet alleen chique uitziet, maar ook nog eens je vieze lucht in huis filtert.

Ikea tafel en schone lucht

Ondergetekende heeft last van hooikoorts. Als de pollen de lucht in gaan in het voorjaar nies en hoest ik wat af. Een luchtreiniger in huis is dan een goede oplossing om in ieder geval binnen niet helemaal kapot te gaan. Maar over het algemeen is een schonere lucht natuurlijk voor iedereen gezonder. Tegenwoordig heb je veel te kiezen in verschillende prijscategorieën. Van een simpel apparaat van 50 euro tot aan een kostbare higtech reiniger die je kan besturen via apps. IKEA gaat nu de markt betreden door vast te houden aan haar kenmerken: betaalbaarheid en minimalisme.

De Zweedse zelf- in elkaar- zet- gigant brengt twee ‘Starkvind’-apparaten uit. De een is een op de grond staande luchtreiniger en de ander een bijzettafelmodel. Ze moeten respectievelijk $129 en $189 kosten. In euro’s zal dat soortgelijk zijn. Je moet echter ook nog eens betalen voor een aparte smart home-hub om toegang te krijgen tot de app-gebaseerde bedieningselementen. Denk hierbij aan 30 euro.

Afbeelding via Ikea

Starkvind

Van binnen zit dezelfde techniek. Allebei bevatten ze een systeem met drie filters dat is ontworpen om grotere deeltjes zoals haar en stof op te vangen; 99,5 procent kleinere deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (of een 400e van een millimeter) en stof en pollen; en verontreinigende stoffen zoals formaldehyde en zelfs slechte geuren. Toch handig. En het ziet er geeneens slecht uit.