Deze criminele iOS app harkt een miljoen per maand binnen - Apparata

Het is bizar dat dit kan gebeuren en het is nu wachten of Apple gaat ingrijpen met deze malafide iOS app.

Als jij een leuke app hebt bedacht kun je deze niet zomaar aanbieden in de Google Play Store of Apple App Store. Beide bedrijven hanteren een strek selectieproces wanneer een nieuwe app toegelaten wil worden in de virtuele winkel. Zo moet je als ontwikkelaar aan een aantal voorwaarden voldoen en kun je niet zomaar troep in de store lanceren. Toch komt het soms voor dat een rare app door het selectieproces weet te komen. Dat is het geval met deze iOS app.

Het gaat hier om de app StringVPN uit India. De app heeft vele positieve ratings aan de hand van nep reviews. De website van het bedrijf is offline en de app smeert gebruikers diensten aan voor 9,99 dollar per maand. De app wordt in India aanbevolen door Apple en harkt maandelijks een miljoen dollar binnen. Dat claimt Kosta Eleftheriou, ontwikkelaar en oprichter van Fleksy. Dat is een toetsenbord app.

In Europa is de malafide iOS app uit India niet beschikbaar. Je kunt deze dus niet per ongeluk downloaden. Gelukkig maar, want zo blijft je portemonnee veilig. Het is zaak aan Apple om in actie te komen, mocht dit zaakje inderdaad zo stinken.