Deze crypto coins kun je veilig in Nederland kopen

Tegenwoordig kan je via veel platformen allerlei crypto’s kopen. Maar waar kan je een goede selectie aan crypto coins vinden bij een Nederlands platform dat ook nog eens veilig is?

Geld op de bank, dat schiet tegenwoordig niet echt op met een negatieve rente. Daarom zoeken veel mensen iets anders om in te investeren. Digitale munten kunnen dan een optie zijn, maar dan is het wel zo fijn om te weten welke je kunt kopen op een veilige manier.

Crypto coins kopen op een veilige manier in Nederland

Als je dan de stap neemt om crypto’s te kopen, dan is het belangrijk dat je dit kan doen bij een betrouwbare partij. Dat je veilig crypto coins kan kopen, zodat je niet door een of andere reden je geld kwijtraakt. Dit kan bij meerdere platformen, we hebben er voor jou één uitgepikt in de vorm van Litebit.

Dit platform is gemaakt door twee crypto-enthousiasten uit Nederland. Hun missie was, en is, om crypto trading eenvoudig te maken. De eerste vermelde munt was Litecoin, daarna kwam Bitcoin. Het is een platform waar veiligheid centraal staat. Daarnaast is er ondersteuning voor het kopen, verkopen en beheren van je digitale munten met een 24/7 service.

Welke crypto’s?

Sinds het aanbieden van de eerste digitale munten heeft het bedrijf in 2019 en 2020 de prijs ‘Beste Crypto Broker’ gewonnen. Het aantal munten is ook fors toegenomen. Je kunt op dit moment 46 crypto’s kopen bij Litebit. Genoeg keus dus. Ook de meest populaire munten zoals Ether en Bitcoin staan er tussen. Er zitten echter ook wat onbekendere munten tussen, mocht je daar interesse in hebben. Denk aan Chiliz, SushiSwap of PIVX.

Je koopt je crypto’s via een bekende betaalwijze en je bewaart ze in je eigen wallet. Ook heeft het platform een app, zodat jij altijd kun checken hoe je munten het doen.