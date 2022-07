Deze crypto exchange gooit de boel dicht wegens ‘financiële uitdagingen’

Financiële uitdagingen noemt de crypto exchange het, waardoor mensen niet meer kunnen handelen of hun geld kunnen opnemen.

De crypto-dip heeft vergaande consequenties. Niet alleen voor mensen en organisaties met de digitale munten, maar ook voor de platformen waarop gehandeld kan worden. De in Singapore gevestigde crypto-uitwisseling Vauld is het nieuwste cryptoplatform om alle opnames, stortingen en handel op te schorten. Dit onder vermelding van “financiële uitdagingen”. Dit te midden van aanhoudende zure marktomstandigheden.

Crypto exchange gooit de boel dicht

In een blogpost zei CEO Darshan Bathija dat het cryptoplatform “voor financiële uitdagingen staat”. Dit vanwege een mix van factoren, waaronder de financiële moeilijkheden van hun zakenpartners. En de huidige marktonzekerheid die heeft geleid tot een aanzienlijk aantal terugtrekkingen van klanten. Namelijk meer dan USD 197,7 miljoen sinds 12 juni.

“Als zodanig hebben we overwogen dat het in het belang van belanghebbenden zou zijn om in de gegeven omstandigheden onmiddellijk actie te ondernemen”, zei Bathija. Eraan toevoegend dat ze zullen samenwerken met financiële en juridische adviseurs om alle mogelijke opties te onderzoeken, inclusief herstructurering , dat het bedrijf kan helpen deze financiële problemen aan te pakken.

Vauld

Hij zei ook dat Vauld van plan is om bij de Singaporese rechtbanken een aanvraag in te dienen voor uitstel van betaling. Maar ook een officiële periode van vertraging in de uitvoering van een wettelijke verplichting of de betaling van een schuld. Wat het bedrijf “ademruimte” zou geven om de voorgestelde herstructurering uit te voeren.

“In de tussentijd hebben een de moeilijke beslissing genomen. De beslissing is om alle opnames, handel en stortingen op het Vauld-platform met onmiddellijke ingang op te schorten”, voegde Bathija eraan toe. “We zijn van mening dat dit ons zal helpen. Dit om samen met onze financiële en juridische adviseurs de geschiktheid van mogelijke herstructureringsopties te onderzoeken.”

Er zullen niet veel mensen in Nederland een account hebben bij Vauld, maar het kan wel een voorbode zijn voor meer ellende bij andere platformen.