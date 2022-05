Deze crypto mining- fabriek staat wel op een hele opmerkelijke plek

Het kan altijd gekker! Dus ook met deze crypto mining-fabriek dat op een -laten we zeggen- rare plek staat.

Rusland. Op dit moment lezen we veel over het land en de oorlog die ze zijn begonnen in Oekraïne. Toch komt er ook nog ander nieuws naar buiten, want de Russische autoriteiten doen namelijk onderzoek naar een crypto mining-farm. Deze fabriek is namelijk gevonden in de oudste gevangenis van het land.

Crypto mining-fabriek in gevangenis

Dat is niet de bedoeling en daarom wordt er op dit moment onderzoek gedaan in de gevangenis genaamd ‘Buturkaya’. Dit rapporteerde de Russische krant Kommersant. De gevangenis is gebouwd in 1771 in Moskou en bood plaats aan een mining-farm die bijna 8.400 kilowatt aan elektriciteit verbruikt. De onderdirecteur lijkt bij het zwendeltje betrokken te zijn. Dit voor met name het illegaal aftappen van elektriciteit. Dit heeft de overheid namelijk zo’n 62.000 roebels gekost. Lijkt niet heel veel, maar dat is het wel in Rusland.

Het minen van digitale munten is tegenwoordig legaal in het land. Ook het gebruik van crypto’s mag nu. Daarin tegen is het aftappen van stroom en het oneigenlijk gebruik van overheidsfaciliteiten wel illegaal.

Psychiatrische afdeling

De autoriteiten vonden de mining apparatuur in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Wat het precies voor hardware was, is echter onbekend. Daarom weten we ook niet welke crypto er gemined werd. Dat zou overigens goed Bitcoin kunnen zijn. De mining-farm zou van november 2021 tot en met februari 2022 actief zijn geweest.

Overigens zijn dit soort boeven eerder behoorlijk creatief geweest. Zo is het hoofd van een postkantoor in Rusland voor vergelijkbare praktijken in de kraag gepakt. In Polen was er zelfs een mining-farm in het hoofdkantoor van de politie.