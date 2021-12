Deze crypto stijgt gewoon door ondanks de crash

Babyswap

Bijna elke crypto daalde behoorlijk afgelopen dagen, maar deze crypto steeg gewoon vrolijk door ondanks de crash.

Miljarden euro’s zijn er verdampt toen de digitale munten verleden week een flinke daling ervaarde. We kunnen bijna wel spreken over een crash. Echter, een crypto had hier geen last van. Sterker nog, het stijgt gewoon door.

Crypto stijgt ondanks crash

BabySwap (BABY) steeg lekker door. Dit is een munt gekoppeld aan het non fungible token (NFT) platform met dezelfde naam. De afgelopen 24 uur steeg de digitale munt met 60%. De afgelopen zeven dagen waren ook niet slecht, de coin nam met 134% toe in waarde. De marktwaarde is hierdoor gestegen naar $341 miljoen en staat nu op plek 256. De munt stijgt trouwens al langere tijd en heeft een paar goede maanden achter de rug. In november werd de crypto nog verkocht voor de prijs van $0,35. Momenteel staat de munt op $2,83.

Dit terwijl de munt nog relatief jong is. De geschiedenis gaat maar terug tot juni van dit jaar. In augustus ging het pas echt los en steeg de munt explosief. Daarna kunnen we een dipje zien, dit werd in november pas weer doorbroken. En sindsdien is de munt nog steeds aan het stijgen.

NFT’s zijn heel populair, we schreven daar al eerder over. BabySwap reageert daar handig op. Het is een Automated Market Maker (AMM), als een NFT gedecentraliseerde exchange voor nieuwe projecten op de Binance Smart Chain. Daarnaast kan een gebruiker van het platform ook deelnemen aan een Initial DEX offering (IDO). Hiermee kan je dus investeren in coins die nog niet openbaar verhandeld worden. Doel is om waarde te creëren en winst te pakken als de munt echt gelanceerd is.