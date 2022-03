Deze custom Rolex Sub is peperduur maar machtig mooi

Heel veel geld voor een Rolex Submariner, maar je hebt wel iets unieks want deze is custom.

De nieuwprijs van een Rolex Sub ligt onder de 10.000 euro. Zie er maar eens aan te geraken hoor ik je denken. Ja, dat is waar. Maar dit horloge is ook populair om te modificeren. Meerdere partijen over de hele wereld houden zich daar mee bezig. Ze worden vaak voor flinke bedragen weer doorverkocht. Neem nu deze custom Rolex Sub van MAD Paris.

Het stalen horloge met een grootte van 41mm staat te koop voor bijna 45.000 euro op de site van Browns Fashion. Het uurwerk is uitgedost in een mat zwarte behuizing met felgele details om de tijd op af te lezen. En als je denkt dat 45k veel geld is. Besef dan dit niet eens een gloednieuw horloge is, maar een tweedehands exemplaar.

MAD is gespecialiseerd in het individualiseren van bestaande tweedehands horloges. Het merk is op geen enkele manier verbonden aan bijvoorbeeld een horlogemerk als Rolex. Het bedrijf werkt op verzoek van de klanten om dit soort creaties te maken. Ze gaan daarmee verder dan wat een horlogefabrikant zelf maakt. En zo heb je een uniek horloge met een eigen look.