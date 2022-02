Deze digitale munt heeft geen concurrentie van andere crypto’s

Het Internationaal Monetair Fonds gaat ook digitale munten maken en andere crypto’s zijn dan echt geen concurrenten meer.

Althans, dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zelf. Staaltje goede marketing, of hebben ze een terecht punt? De directeur Kristalina Georgieva, zegt dat crypto-activa en stablecoins geen partij zijn voor goed ontworpen digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC’s).

Crypto’s geen concurrenten

“Als CBDC’s voorzichtig zijn ontworpen hebben ze meer te bieden. Zo kunnen ze mogelijk meer veerkracht, meer veiligheid, grotere beschikbaarheid en lagere kosten bieden dan particuliere vormen van digitaal geld”, zegt de directeur. Zij hield verleden week een toespraak op de Atlantic Council in Washington D.C. over de toekomst van geld, cryptocurrency en digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC’s).

Ze merkte op dat centrale banken verder zijn gegaan dan conceptuele discussies over digitale valuta en zich in de experimentfase bevinden. “Dit zijn nog vroege dagen voor CBDC’s en we weten niet precies hoe ver en hoe snel ze zullen gaan.” Toch is ze zeer positief over de munten van de centrale bank. Zou ook raar zijn als ze dat niet was. Als CBDC’s zorgvuldig worden ontworpen, kunnen ze mogelijk meer veerkracht, meer veiligheid, grotere beschikbaarheid en lagere kosten bieden.

Minder volatiel

Ze vervolgde met dat dit duidelijk het geval is in vergelijking met niet-gesteunde crypto-activa die inherent volatiel zijn. En zelfs de beter beheerde en gereguleerde stablecoins zijn misschien niet helemaal opgewassen tegen een stabiele en goed ontworpen digitale valuta van de centrale bank. Of en wanneer een mogelijke munt er komt, daar deed ze geen uitspraak over.