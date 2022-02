Deze dikke Toyota drift zonder bestuurder rond obstakels

Sceenshot YouTube Toyota

Ja, het kan! Deze Toyota drift rond obstakels heen en doet dat zonder bestuurder. Bekijk hier de beelden.

Tesla heeft wat problemen met zelfrijdende auto’s, maar het is de toekomst. Toch? Nou ja, Toyota denkt van wel. En als we het tegenwoordig hebben over autonoom rijden, bedoelen we meestal auto’s die ‘zelfstandig’ op de snelweg kunnen rijden. Misschien enkele gevaren op de weg kunnen herkennen en van rijstrook kunnen wisselen. Toyota gaat een stap verder en laat een auto driften zonder bestuurder.

Toyota drift zonder bestuurder

Het Toyota Research Institute heeft een video vrijgegeven, waarin een aangepaste Toyota Supra autonoom rond obstakels op een gesloten baan drift. Het bedrijf geeft aan dat dit de eerste keer is dat dit kan. Als je de beelden bekijkt is het lastig te bepalen of de auto zelf drift of een bestuurder. Dat is heel knap, want de techniek doet het dus blijkbaar net zo goed als een mens.

Marketingtechnisch is dit natuurlijk leuk voor de autoproducent. Het doel van de stunt, beweert Toyota, is niet om auto’s te maken die drifting-competities kunnen winnen, maar om autonome rijsystemen te maken die kunnen reageren in situaties waar menselijke bestuurders dat niet kunnen.

Rijsystemen

Ze gaan er dus van leren en willen de lessen die getrokken worden integreren in normale auto’s. “Met dit project breiden we de regio uit waarin een auto bestuurbaar is, met als doel reguliere bestuurders de instinctieve reflexen van een professionele autocoureur te geven om de meest uitdagende noodsituaties aan te kunnen en mensen veiliger op de weg te houden’, zegt Avinash Balachandran, senior manager bij het instituut.

Bekijk de beelden hieronder.