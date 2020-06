Deze draadloze LG oortjes hebben geen genade voor bacteriën

Met de nieuwe set LG oortjes hebben bacteriën geen schijn van kans.

Door de coronacrisis zijn we allemaal wat bewuster gaan omgaan met hygiëne. LG komt nu met een product dat daar direct op inspeelt. De LG TONE Free true wireless earbuds zijn gewoon relatief conventionele oortjes. Maar het doosje niet; het oplaaddoosje pleegt een slachtpartij onder de bacteriën. Zo werkt het.

LG oortjes met desinfectie

Wie helemaal klaar is met de gel en spray kan bij LG terecht. Het Zuid-Koreaanse tech-merk komt met de LG TONE Free true wireless earbuds. De oortjes hanteren een standaard in-ear draadloos oortjes-design. Ze zijn zwart en zitten met een rubberen opzetstukje vast in de oren van de gebruiker. Ieder oortje heeft een batterij van 55mAh, wat volgens LG neerkomt op 5 uur bellen of 6 uur muziek luisteren.

Maar de ware magie zit natuurlijk in de case. Het oplaaddoosje levert nog eens 390mAh accu op en dat zou 12 uur extra muziek opleveren. In theorie zou je met 55mAh per 6 uur ruim 40 uur extra muziek moeten kunnen luisteren door de case. Maar het doosje heeft natuurlijk een bijzondere feature. Door middel van UV-straling frituurt het doosje van LG zo’n beetje alle bacteriën op je oortjes. En dat kost wat extra stroom.

Bacteriën hebben geen schijn van kans

LG promoot de oortjes niet per ongeluk tijdens coronatijd. Maar of het echt heel veel zin heeft moet nog blijken. Volgens het merk wordt 99,9% van E. coli en S. aureus bacteriën gedood door de case. In theorie zouden veel andere bacteriën ook sterven door sterk UV-licht. Aan de andere kant, een oorinfectie door onhygiënische oortjes valt niet zozeer onder de noemen ‘gigantisch probleem voor de volksgezondheid’.

De duurste variant van de UV-oortjes van LG, de LG TONE Free FN6, kosten omgerekend zo’n €165,-. De goedkopere variant met case zonder UV-lichten kost €110,-. De oortjes komen volgende maand in niet nader beschreven Europese markten uit. Er is daarentegen wel al een Nederlandse productpagina.

