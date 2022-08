Deze draagbare oplader kan een MacBook Pro snel opladen

Geen stekker nodig. De nieuwe PowerCore 24K GaN oplader van Anker is een krachtpatser.

Jaren geleden waren draagbare oplader helemaal de bom. Je smartphone wist het bij intens gebruik nog geen dag vol te houden. Maar met een draagbare batterij kon je er wel urenlang tegenaan.

Tegenwoordig zijn de batterijen van smartphones enorm krachtig en efficiënt. Daardoor zijn draagbare batterijen een beetje naar de achtergrond geschoven. Toch spelen ze nog steeds een rol. Je moet alleen groter denken. Zoals met de Anker PowerCore 24K GaN.

Deze compacte draagbare oplader is in staat om een MacBook Pro snel op te laden. In het apparaat zit een 24.000mAh grote accu. Het kan apparaten met een snelheid van maximaal 140W opladen. Ideaal als je op reis bent en urenlang geen toegang hebt tot een stopcontact, maar wel langdurig gebruik wil maken van bijvoorbeeld je laptop.

Met het apparaat kun je twee apparaten tegelijk via USB-C opladen. Er is ook nog een USB-A ingang aanwezig. Daarmee kun je een apparaat tot 18W opladen.

De nieuwe Anker PowerCore 24K GaN kost 149,99 dollar en is onder andere verkrijgbaar via webshop Amazon. Mits er voorraad is tenminste. Op het moment van schrijven is het product uitverkocht.