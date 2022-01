Deze drie goede films staan nu op Netflix

Even je zondagavond doorkomen? Kies een van deze drie goede films die vanaf nu op Netflix staan.

Wat hebben we het goed hé! Nou ja, wat betreft het aanbod aan series en films dan. Netflix gooit een paar goede films online die je vanavond kan gaan kijken. Ze zijn niet de nieuwste, maar wel aardig vermakelijk.

Goede films Netflix

We hebben er drie voor je op een rijtje gezet. De eerste is Annihilation (2018) met Nathalie Portman. Het gaat over Kane die als enige terugkeert van een geheime missie, waarbij het gebied rondom een meteorietinslag werd bestudeerd. Hij is echter compleet veranderd. Wanneer zijn vrouw Lena samen met vier andere vrouwen wordt gevraagd voor een expeditie naar diezelfde plek, gaat ze mee om haar man beter te leren begrijpen. Ze belandt in een uitdijende zone waar dieren en planten muteren door een onbekende kracht.

De tweede film is The Hitman Bodyguard. De cast bestaat onder andere uit Ryan Reynolds en Samuel L.J. Jackson. Niet de minste dus. De film komt uit 2017 en gaat (uiteraard) over een lijfwacht. Michael Bryce stond ooit bekend als een van de beste lijfwachten ter wereld. Echter, na een mislukte missie willen veel mensen hem niet meer inhuren. Toch wordt hij ingehuurd om de huurmoordenaar Darius Kincaid heelhuids af te leveren bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hier moet hij getuigen tegen een beruchte oorlogsmisdadiger. Gaandeweg loopt hij tegen veel problemen aan.

De derde film is Venom uit 2018 met Tom Hardy. Dit is een Amerikaanse superheldenfilm gebaseerd op de gelijknamige personage uit de strips van Marvel Comics. De hoofdpersoon Eddie Brock krijgt informatie doorgespeeld over een schimmig laboratorium waar experimenten met buitenaardse organismen op mensen plaatsvinden. Hij gaat op onderzoek uit en dat loopt een beetje uit de hand. Een van de aliens weet zich aan Brock te binden, waardoor hij ineens over superkrachten beschikt. Samen beginnen ze een strijd tegen het kwaad.