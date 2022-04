Deze drie oorlogfilms staan nu op Netflix

Oorlogfilms doen het altijd goed en Netflix heeft er nu drie toegevoegd. Check hier welke dat zijn.

Op de streamingsdienst staan al best veel films gebaseerd op oorlogen. Natuurlijk nog relevanter nu er een oorlog gaande is in Europa. Dan gaan mensen toch blijkbaar veel kijken naar dergelijke films. Netflix voegt nu drie oorlogfilms toe aan het assortiment.

Oorlogfilms Netflix

De films zijn al wat ouder en niet gloednieuw. Echter, het zijn wel toppers. De eerste is echt een oudje met Jean-Claude van Damme in de hoofdrol in de film Legionnaire. Het gaat over een bokser die er van droomt om met zijn vriendin naar Amerika te verhuizen. Om dit te realiseren gaat hij een bokswedstrijd doen en hij krijgt geld om die te verliezen. Wanneer hij toch wint, moet hij vluchten. En dat doet hij naar het vreemdelingenlegioen.

Jarhead 2: Field of Fire is wat nieuwer. De film is uit 2014 en gaat over een korporaal die door de oorlog gedesillusioneerd is. Hij krijgt de leiding over een eenheid die de missie heeft meegekregen om een afgelegen kamp nabij Taliban-territorium te bevoorraden. Later blijkt dat ze een veel belangrijkere taak hebben: het helpen ontsnappen van een Afghaanse vrouw die wereldberoemd is geworden vanwege haar verzet tegen de Taliban. Spektakel dus.

Jacob the Liar gaat over een Joodse winkeleigenaar. Robin Williams is de hoofdrolspeler. Hij speelt de winkeleigenaar en hij besluit tijdens de Tweede Wereldoorlog optimistische radioberichten te verzinnen om zijn lotgenoten uit het getto in Warschau hoop te geven op een goede afloop.