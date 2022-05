Deze drone genaamd Pixy wordt jouw nieuwe beste vriend

De nieuwe drone ‘Pixy’ kan jouw beste moment van een afstandje vastleggen en delen op Snapchat.

Als het gaat om sociale media-apps, is Snapchat best een aparte. Waar de meeste andere sociale media-apps opgekocht zijn door giganten als Facebook of Google, is Snapchat lekker eigenwijs en zelfstandig. Ook het concept van Snapchat en hoe erg het aansloeg bleek een inspiratie te zijn voor bijvoorbeeld Instagram, denk aan de tijdelijk beschikbare verhalen en andere apps die nu een functie hebben om foto’s beperkt beschikbaar te maken in plaats van op te slaan.

Snap

Snapchat gaat erg om het delen wat er nu aan de hand is. Een ‘snap’ is een foto die je ter plekke maakt en niet voorop kan opzetten (je kan er wel een filter overheen gooien, maar niet vanuit je galerij bewerken). Op zich dus een leuke manier om een mooi moment in je leven even snel te delen of ergens snel een selfie te maken en die naar je vrienden sturen. Ook al doe je dit gewoon met je smartphonecamera, Snapchat is al een tijdje bezig met andere hardware om snaps leuker en beter te maken. Nu wil het bedrijf dat doen met de drone Pixy.

Pixy

Want het zou natuurlijk tof zijn om de selfies die je naar je Snapchat-vrienden stuurt naar een hoger plan te tillen. Pixy kun je het beste zien als een soort vliegende selfiestick. Waar je bij een selfiestick altijd nog de stick zelf in beeld ziet en vaak met een groot onding rondloopt, kan Pixy je volgen en een foto maken wanneer je wil. Je hebt er geen vliegbrevet voor nodig, want het ding vliegt zelf achter je aan! Ook gaat het om een klein apparaatje, dus je kan hem bij wijze van spreken zo op zak steken. Gaat dat niet ten koste van de hardware? Een klein beetje, de camera op de Pixy is ‘slechts’ 12 MP groot. Foto’s die de Pixy maakt worden naar je smartphone gestuurd en daar kun je ze direct delen met je vrienden.

Meet Pixy. Your friendly flying camera. Pixy brings magic to every moment, all you have to do is let it fly! #FlyWithMe pic.twitter.com/GAh8znI76I — Pixy (@snappixy) April 28, 2022

Dus, zou jij je selfiestick al weg doen? Wacht daar nog heel even mee, want de Pixy is wel gewoon een drone. Regelgeving rondom drones is niet overal even vriendelijk en dus durf Snapchat vooralsnog de Pixy alleen te verkopen in de VS en in Frankrijk. De Amerikaanse prijs voor het apparaat komt op 229,99 dollar te liggen.