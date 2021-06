Deze drone kan je leven redden! - Apparata

Een groep van onderzoekers heeft een drone ontwikkeld die je leven kan redden. Lees hier hoe dit fraai staaltje techniek dat doet.

In het Duitse Fraunhofer FKIE-instituut hebben verschillende onderzoekers een drone gemaakt, die schreeuwende mensen kunnen vinden. Klinkt als fictie, of iets voor de toekomst, maar ze hebben het echt gemaakt. In eerste instantie hebben de onderzoekers de drone ontwikkeld om bij een ramp de ‘first responders’ te helpen mensen te vinden. Bijvoorbeeld als ze na een natuurramp onder het puin liggen.

Drone die je leven kan rijden

Een ambitieus project dat levens kan redden. Veel levens. Hoofdingenieur van het project Macarena Varela zegt: ‘Drones kunnen in kortere tijd een groter gebied bestrijken dan redders of getrainde honden op de grond. Als er een ingestort gebouw is, kan het reddingswerkers waarschuwen en helpen. Het kan naar plaatsen gaan waar ze niet naartoe kunnen vliegen of waar ze zelf niet kunnen komen’.

De onderzoekers hebben zelf onderzocht hoe de drone het beste werkt. Je ontkomt er dan niet aan om eerst zelf hard te schreeuwen van de pijn, om of gewoon gevonden te worden. Ook hebben ze tikken en andere geluiden gemaakt, die iemand produceert die hulp nodig heeft. Met deze opnames hebben ze een algoritme gemaakt. Hiermee kunnen ze de kunstmatige intelligentie trainen en pasten ze de software aan om omgevingsgeluiden eruit te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezoem van de drone zelf. Buiten de software en de drone zelf, is de rest van het systeem niet zo ingewikkeld. Het team gebruikte het type microfoon dat je op je smartphone zou kunnen vinden, vooral omdat ze de drone licht en wendbaar wilden houden.

Testen

De onderzoekers hebben aan The Washington Post doorgegeven dat het team een reeks succesvolle testen hebben uitgevoerd. De drone slaagde erin iemands locatie te vinden. En dit binnen een paar seconden na het oppikken van geluiden. Als volgende stap zijn de onderzoekers van plan een microfoon met een hogere frequentie aan een prototype toe te voegen, om het beter te maken in het detecteren van geluiden op grotere afstanden.

De drone wordt komende tijd verder geperfectioneerd en het team gaat verdere samenwerkingen aan. Een fraai staaltje techniek, deze drone kan in de toekomst je leven redden.