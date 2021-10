Deze drones vliegen knetterhard door het bos!

Universiteit van Zürich

Drones kunnen nu door bossen vliegen met een snelheid waar je misselijk van wordt. We hebben de beelden en een uitleg van de techniek.

Drones zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De techniek heeft ook grote sprongen gemaakt. Nu zijn er drones die door een slimme techniek met meer dan 40 kilometer per uur door de bossen kunnen razen.

Drones vliegen hard door het bos

De drones kunnen nu door complexe en onbekende omgevingen vliegen met snelheden tot iets van 40 kilometer per uur. Dit dankzij een nieuwe kunstmatige intelligentie aanpak die is ontwikkeld aan de Universiteit van Zürich. Een algoritme stuurde eerst een door een computer gegenereerde drone door een gesimuleerde omgeving met complexe obstakels.

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om het neurale netwerk van de drone te trainen. Dit om een ​​vliegroute te voorspellen op basis van informatie van sensoren aan boord. Het systeem werd daarna getest in verschillende real-world omgevingen. Denk hierbij aan bossen, ingestorte gebouwen en ontspoorde treinen.

“Onze aanpak is in staat om met succes te navigeren in alle omgevingen waarin het is getest, zei het team in hun onderzoekspaper. “Merk op dat ons beleid is getraind in simulatie en nooit is blootgesteld aan een van deze omgevingen of omstandigheden tijdens trainingstijd.”

Techniek

De aanpak en de daarbij ontwikkelde techniek heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere methoden. Het direct in kaart brengen van zintuiglijke waarnemingen aan vluchttrajecten vermindert de latentie (vertraging) van de verwerking. Het systeem verhoogt ook de robuustheid tegen waarnemingsverstoringen. Zoals bewegingsonscherpte en ontbrekende gegevens.

Het team wil nu snellere sensoren ontwikkelen waarmee drones veilig met nog hogere snelheden kunnen vliegen. Hun aanpak kan van pas komen in noodsituaties en op bouwplaatsen. Het lijkt ook zeer geschikt voor het opsporen van ongewenste personen.