Deze ‘echte’ James Bond auto staat te koop voor een mega-bedrag

James Bond staat bekend om de vette auto’s waarin hij rijdt, nu staat er een te koop.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het is geen echte. Een replica dus, die ook nog eens veel geld kost. Maar dat mag de pret niet drukken, de auto bevat alle gadgets die de echte ook had. Door die gadgets mag hij overigens niet de weg op.

James Bond auto

Het gaat hier om een replica van de Aston Martin die we kennen uit Goldfinger. De Aston Martin DB5 is gebaseerd op de auto uit die film, maar is een gelimiteerde serie die gebouwd werd in 2018 door het Engelse automerk. Er zijn er maar 25 van gemaakt. Destijds moest je er 3,2 miljoen euro voor neer betalen. Nu vraagt de eigenaar er 4,2 miljoen euro voor. Dat is een leuke winst. Maar, de auto heeft dan ook nauwelijks gereden. Het is dan ook echt een collectorsitem. De replica gaat binnenkort geveild worden bij het veilinghuis Silverstone.

Gadgets

De auto is voorzien van alle gadgets en werd in 187 dagen met de hand in elkaar gesleuteld in de Aston Martin fabriek. Opmerkelijk detail hierbij is dat tijdens het productieproces de makers begeleid werden door de productiemaatschappij van de Bondfilms. Dit maakt de auto natuurlijk nog unieker. Want zelfs de special effects-expert van de films Chris Corbould, heeft zich bemoeid met het project. Het moest namelijk allemaal kloppen. Er zijn nepgeweren aanwezig en de kentekenplaten kunnen draaien. Ook een rookgordijn kan niet ontbreken. De auto staat op dit moment in Saudi Arabië en zal binnenkort van eigenaar wisselen.