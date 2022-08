Deze elektrische motorfiets maakt je aan het watertanden

Hoe lekker is dit? Je kijkt naar de Ryvid Anthem. Een elektrische motorfiets.

Nee, het is geen bekende naam zoals Harley-Davidson. Dat komt omdat Ryvid nog een startup is. Opgericht in de Amerikaanse staat Californië. En het bedrijf is heel goed in het ontwerpen van een zeer toffe elektrische motorfiets. Daar is de Ryvid Anthem een heel goed voorbeeld van.

Het is het eerste product van de startup. De elektrische motorfiets is gemaakt van een stalen frame. De krachtbron is in dit geval een 4.3kWh grote accu. Je kunt de accu eruit halen om deze op te laden. Wel zo makkelijk.

Het opgegeven rijbereik bedraagt 120 kilometer. Genoeg dus om lekker een ijsje te halen in de stad. Een lange roadtrip zit er niet in, maar daar is de Anthem dan ook niet op bedacht.

De topsnelheid van de elektrische motorfiets bedraagt 120 km/u. Het totaalgewicht is 108 kg. Dat is niet ontzettend zwaar voor een elektrische motor. Naast een prachtig design, zit er op het stuur een 4.9-inch TFT scherm voor de broodnodige informatie.

Er worden slechts 1.000 stuks gemaakt van de Ryvid Anthem in Launch Edition uitvoering. De elektrische motorfiets kost 7.800 dollar.