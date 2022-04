Deze elektrische motorfiets mag je vies maken

Het is namelijk een offroader. De Flux Performance Primo moet een elektrische dirtbike voorstellen.

Als je gaat offroaden met een dirtbike heb je ook die typische geluiden. Een motor die het uitzingt wanneer de banden grip zoeken in de modder. Nou, met deze dirtbike kun je bij wijze van spreken in een woonwijk een offroadbaan aanleggen. De Flux Performance Primo maakt namelijk geen geluid. Het enige wat je zal horen is eventueel opspattend modder.

Het Sloveense Flux Performance heeft een elektrische dirtbike uitgebracht. De Primo komt in drie varianten op de markt. Als road, dual-sport en als supermoto. Deze motorfiets is uitgerust met een 6.7kWh grote accu die wisselbaar is. Het accupakket is verstopt in een waterbestendige behuizing zodat het allemaal lekker vies mag worden.

Het maximale systeemvermogen piekt op 85 pk. Het maximumkoppel is met 749 Nm een stuk indrukwekkender. Dat is dan weer het voordeel van elektrisch ten opzichte van een verbrandingsmotor. Met al dat koppel is het eenvoudig uit een modderpoel komen.

De Flux Performance Primo gaat in 2023 in productie. Een jaar later volgen de eerste leveringen aan klanten. Het is nog niet bekend wat de elektrische dirtbike moet gaan kosten. Het is wel al mogelijk om nu een pre order te plaatsen mocht je interesse hebben.