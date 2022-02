Deze film is helemaal opgenomen met een iPhone 13

Om te bewijzen dat de camera op de iPhone 13 Pro goed is, heeft Apple een film gemaakt die helemaal is opgenomen met de smartphone.

De camera van de iPhone 13 Pro van Apple is gewoon goed. Zeker in het dagelijkse gebruik voldoet de camera. Elk jaar wordt bij elke nieuwe versie van de smartphone de camera verbetert. Bij de iPhone 13 is dit niet anders en om aan te tonen hoe goed de camera is, is er een film mee gemaakt.

iPhone 13 film

De film is dus compleet opgenomen met de iPhone 13 Pro. Apple deelde een korte film genaamd “Life is But a Dream”, gemaakt door de Zuid-Koreaanse filmregisseur Park Chan-wook. Deze regisseur is bekend van “Oldboy”, “The Handmaiden”, “Lady Vengeance” en meer.

De film van 21 minuten is gemaakt in opdracht van Apple en vertelt het verhaal van een begrafenisondernemer die hout nodig heeft om een kist te bouwen voor de redder van zijn dorp. Hij graaft een verlaten graf op en wekt de geest van een oude zwaardvechter.

Apple heeft ook een aparte “making of”-video geüpload, waarin wordt uitgelegd hoe Park en zijn filmploeg de functies van de iPhone 13 Pro gebruikten om de korte film te maken. Het is niet zo dat de film met een iPhone in de hand geschoten is. Ze gebruiken veel (en dure) randapparatuur. Dit maakt het resultaat dan ook zo indrukwekkend, maar of een niet professioneel filmer deze kwaliteit kan evenaren is de vraag.

Marketing

Apple toont hiermee aan hoe goed de camera is. “Shot on iPhone” is een langlopende advertentiecampagne van Apple. Het bedrijf heeft eerder opdracht gegeven voor andere korte films. Onlangs deelde Apple een korte film van de Chinese regisseur Zhang Meng om Chinees Nieuwjaar te vieren.

Bekijk de film hieronder.