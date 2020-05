Deze filmreeks komt als serie naar Disney+

Fans van avonturenfilms- en series opgelet. Er is nieuws te melden over National Treasure en Disney+.

Een filmreeks verpakken als serie en deze uitbrengen op een streamingdienst. Goh, waar hebben we dat eerder gehoord? Amazon is bezig met een Lord of The Rings-serie. Nu blijkt dat deze streamingdienst niet de enige is met zo’n concept. Disney wil National Treasure als serie naar zijn streamingdienst brengen.

De eerste National Treasure film verscheen in 2004 en is ook te zien op Disney+. Deel twee volgde in 2007. Over een derde deel zijn al jaren geluiden en de film is inderdaad in de maak. Dat is echter niet het nieuws. Het echte nieuws is dat er ook een National Treasure serie gaat komen. Dat heeft producer Jerry Bruckheimer bekendgemaakt tegenover Collider afgelopen week.

Er zijn wel een aantal verschillen in vergelijking met de filmreeks. Zo is de National Treasure-serie op Disney+ meer gericht op de jongere kijker. Een jongere cast zal de serie gaan dragen. Wanneer de serie te zien is op de streamingdienst van Disney is nog niet bekend.

De kans is aanwezig dat de serie sneller komt dan de nieuwe film. Men werkt momenteel aan het script van National Treasure 3. Jon Turtletaub is de regisseur van de film. Het script zal geschreven worden door Chris Bremner (Bad Boys for Life). Of Nicolas Cage ook weer terugkeert in deel drie is nog niet bekend.