Deze films en series kijk je in april op Netflix

Er komen weer een hoop toffe content naar Neflix aankomende maand.





We wisten al dat Quentin Tarantino’s meest recente pareltje naar Netflix zou komen, maar nu blijkt dat april vol zit met toffe stukjes entertainment. Zo krijgen we het tweede seizoen van Ricky Gervais’ After Life, héél de sitcom Community, de heerlijke The Mummy-franchise (het origineel, niet die pulp met Tom Cruise) en natuurlijk Netflix’ paradepaardje La Casa De Papel.

Check hier het overzicht van maart.

1 april – Nailed it! S2

1 april – Sunderland ‘Til I Die S2

1 april – Community S1-S6

1 april – Howl’s Moving Castle

1 april – The Wind Rises

3 april – La Casa De Papel S4

8 april – The Secret Life of Pets

10 april – The Mummy

10 april – The Mummy Returns

10 april – The Breakfast Club

13 april – Once Upon A Time In Hollywood

17 april – #BlackAF

17 april – Ocean’s 8

22 april – The Willoughbys

24 april – Extraction

Geen trailer beschikbaar

24 april – After Life S2

Geen trailer beschikbaar, trailer van seizoen 1 hierboven

Foto @Netflix @Tamara Arranz

