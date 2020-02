Deze films en series kijk je in februari op Netflix

Wat heeft februari voor ons in petto?





Een nieuwe maand en dat betekent nieuwe content op Netflix. Films en series om naar uit te kijken of valt het tegen? Dat ligt er met aan wat je kijkt. Er zitten wel zeker toppers tussen. Wat te denken van een nieuw seizoen Narcos: Mexico én Better Call Saul. Enkele bekende films als The Intern, Horrible Bosses 2 en The Polar Express zijn nu ook te zien op Netflix. Dit en nog veel meer in februari. Je checkt de volledige lijst, inclusief de bijbehorende trailers, hieronder.

1 februari – The Twilight Saga

1 februari – Happy Feet

1 februari – The Polar Express

1 februari – Horrible Bosses 2

1 februari – The Intern

1 februari – Gravity

1 februari – Love Jacked

4 februari – Arrow – seizoen 8

5 februari – Cats_The_Mewvie

5 februari – The Pharmacist

7 februari – Locke & Key

7 februari – Horse Girl

11 februari – Q Ball

11 februari – Camino A Roma

12 februari – To All The Boys: P.S. I Still Love You

13 februari – Narcos: Mexico – seizoen 2

14 februari – Eternal Sunshine of the Spotless Mind

14 februari – I Now Pronounce You Chuck and Larry

24 februari – Better Call Saul – seizoen 5

27 februari – Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution

28 februari – All The Bright Places

28 februari – Formula 1: Drive to Survive – seizoen 2