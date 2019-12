Deze films en series kijk je in januari op Netflix

Een nieuw jaar. Daar hoort ook nieuwe content bij natuurlijk.

Ook voor 2020 heeft Netflix het één en ander in petto op het gebied van toffe content. Het derde deel van Chilling Adventures of Sabrina verschijnt bijvoorbeeld in januari, maar ook het tweede seizoen van Sex Education. Qua bekende Hollywood-krakers stelt de eerste maand van het nieuwe jaar ook niet teleur. Men in Black 3, drie The Bourne-films en een aantal Jurassic Park-films verschijnen volgende maand op Netflix.

1 januari – Messiah



1 januari – Knocked Up



1 januari – Men in Black 3



1 januari – Mama Mia!



1 januari – How to Get Away With Murder – seizoen 5



1 januari – The Bourne Identity



1 januari – The Bourne Ultimatum



1 januari – The Bourne Legacy



1 januari – Jurassic Park



1 januari – The Lost World: Jurassic Park



1 januari – Jurassic Park 3



4 januari – Go! Go! Cory Carson



15 januari – Quien A Hierro Mata



17 januari – Ares



17 januari – Sex Education – seizoen 2



24 januari – Chilling Adventures of Sabrina – deel 3



29 januari – Night on Earth



29 januari – Next in Fashion



31 januari – Uncut Gems



Dracula – coming soon