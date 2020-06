Deze films en series kijk je in juli op Netflix (2020)

Een nieuwe maand staat voor de deur. Wat heeft Netflix je te bieden in juli?

Voor wie genoten heeft van de film The Kissing Booth heeft Netflix goed nieuws. In juli verschijnt deel 2 op de streamingdienst. Verder kun je aankomende maand genieten van het vijfde seizoen van Gotham. Liever een toffe (moderne) klassieker kijken? Dan vermaak jij je prima met Miami Vice en Grease. Een keiharde actiethriller komt er in vorm van San Adreas. Het volledige aanbod op Netflix voor juli check je hieronder.

Bekijk ook het Netflix overzicht van mei.

1 juli – Gotham – seizoen 5

1 juli – Queen of The South – seizoen 3 & 4

1 juli – Unsolved Mysteries

1 juli – Insidious: Chapter 3

1 juli – Miami Vice

1 juli – Grease

1 juli – San Andreas

1 juli – Catch Me If You Can

3 juli – The Baby-Sitters Club

3 juli – Las Chicas Del Cable: Deel 2

3 juli – Over Water: seizoen 2

9 juli – The Protector: seizoen 4

9 juli – Step Up: All In

10 juli – The Old Guard

10 juli – Down To Earth With Zac Efron

10 juli – Superjuffie

14 juli – On Est Ensemble

17 juli – Cursed

18 juli – Suits: seizoen 8 – Deel 2

20 juli – Ashley Garcia: Genius in Love

21 juli – How To Sell Drugs Online (Fast): seizoen 2

22 juli – Don’t Think Twice

23 juli – The Nun

24 juli – The Kissing Booth 2

26 juli – Good Girls: seizoen 3

28 juli – Last Chance U: Laney

31 juli – The Umbrella Academy: seizoen 2

31 juli – Vis A Vis: El oasis