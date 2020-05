Deze films en series kijk je in juni op Netflix (2020)

Wat kun je in juni op Netflix kijken? Dit zijn alle nieuwe films en series voor de aankomende maand.

Terwijl we in juni langzaam weer meer dingen buiten de deur kunnen doen, is thuis op de bank tv kijken nog steeds de veiligste optie. Ook de goedkoopste optie al je nog even de hand op de knip wilt houden. Dan is het maar goed dat er weer een nieuwe maand voor de deur staat, want voor juni heeft Netflix weer genoeg verse content in petto.

Hieronder zie je wat er te zien valt op Netflix in juni.

Bekijk ook het Netflix overzicht van mei.

1 juni – Transformers Age of Extinction

1 juni – She’s Out of My League

2 juni – The 100

2 juni – Fuller House: The Farewell Season

5 juni – 13 Reasons Why: seizoen 4

5 juni – Queer Eye: seizoen 5

5 juni – The Last Days of American Crime

5 juni – Over Water: seizoen 1

8 juni – Bridget Jones’s Baby

12 juni – Da 5 Bloods

13 juni – Alexa & Katie: deel 4

19 juni – Feel The Beat

19 juni – The Politican: seizoen 2

19 juni – Father Soldier Son

26 juni – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

30 juni – Back To The Future

30 juni – Back To The Future Part 2

30 juni – George Lopez: We’ll Do It For Half

30 juni – Snow White & The Huntsman

30 juni – Scarface