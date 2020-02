Deze films en series kijk je in maart op Netflix

Een aantal stevige pareltjes komen in maart naar Netflix.





De lente staat voor de deur en dat betekent grote schoonmaak, uitkomende bloemen en natuurlijk een hoop nieuwe content op Netflix. De grootste streamingdienst heeft in maart een hoop lekkers voor ons in petto. Wat betreft series gaat de meesterlijke serie Ozark bijvoorbeeld weer van start. Ook Élite krijgt een nieuw seizoen. Wat betreft films vooral actie; John Wick is terug in deeltje drie en ook de onsterfelijke Tom Cruise is weer een badass in Mission: Impossible Fallout.

Check hier het overzicht van februari.

De volledige lijst inclusief alle bijbehorende trailers check je hieronder:

1 maart – Spirited Away

1 maart – Spider-Man: Far From Home

1 maart – Go! Go! Cory Carson – seizoen 2

5 maart – Mission: Impossible Fallout

5 maart – Castlevania – seizoen 3

6 maart – Spenser Confidential

13 maart – Élite – seizoen 3

13 maart – Bloodride – seizoen 1

13 maart – The Valhalla Murders – seizoen 1

13 maart – Kingdom – seizoen 2

16 maart – John Wick: Chapter 3 – Parabellum

16 maart – Boss Baby: Back In Business – seizoen 3

20 maart – The Letter For The King

20 maart – Dare Me

26 maart – Unorthodox

27 maart – Ozark – seizoen 3

Foto @Niko Tavernise/Lionsgate

