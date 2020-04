Jij gaat je uitstekend vermaken de aankomende maand.

Een nieuwe maand voor de boeg. Wat gaat COVID-19 ons brengen? Als we nog een maand moeten thuiszitten is het in elk geval positief dat Netflix kersverse content voor je in petto heeft. Dit is het Netflix overzicht voor mei met alle nieuwe films en series.

Check hier het overzicht van maart.

1 mei – Into The Night – seizoen 1

1 mei – Hollywood – seizoen 1

1 mei – The Half of it

1 mei – Friday The 13th

1 mei – Nijntje: seizoen 1

1 mei – De avonturen van Elmo in Mopperland

2 mei – Ocean’s Eleven

5 mei – Jerry Seinfield – 23 hours to kill

6 mei – Workin’ Moms: seizoen 4

6 mei – After The Wedding

8 mei – The Eddy

8 mei – Dead To Me – seizoen 2

15 mei – White Lines – seizoen 1

20 mei – Ben Platt Live From Radio City Music Hall

21 mei – Crazy Rich Asians

22 mei – The Lovebirds

22 mei – Bad Neighbours

23 mei – Dynasty – seizoen 3

29 mei – Space Force

29 mei – Queen of The South – seizoen 4

31 mei – Spider-Man