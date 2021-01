Deze films kijk je GRATIS op YouTube! - Apparata

Gratis films kijken op YouTube, dat kan met deze horror titels. Ze worden gratis en voor niets aangeboden op de website.

Ooit een echte klassieke film gezien? En dan hebben we het niet over een klassieker uit de jaren tachtig of negentig, maar een echte oude film. Nee? Dan is dit misschien het ideale excuus om dit eindelijk eens te doen. Het YouTube-kanaal Fear: The Home of Horror gaat een aantal films gratis op YouTube plaatsen. Let wel, het gaat hier om een tijdelijke actie.

Gratis films op YouTube

De films die te zien zijn betreffen klassieke horror titels van Universal Pictures. De eerste titel verschijnt op 15 januari en is een week te zien. In totaal gaat het om zeven films. Dit zijn ze:

Dracula (1931)

Frankenstein (1931)

The Mummy (1932)

The Invisible Man (1933)

Bride Of Frankenstein (1935)

The Wolf Man (1941)

Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948)

Echte klassiekers die ook écht oud zijn. Wat dat betreft leuk om eens te ontdekken, nu ze als gratis films worden aangeboden op YouTube. Het is niet duidelijk of er ook (Engelse) ondertiteling bij zit, want dat laatste zou wel fijn zijn voor ons Hollanders. Films als The Mummy, The Invisible Man, Frankenstein en Dracula hebben door de jaren heen nieuwe versies gekregen, maar dit is het echte origineel!