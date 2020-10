Deze films op Disney+ krijgen een waarschuwing - Apparata

Abonnees van Disney+ krijgen een waarschuwing te zien met een aantal films op het platform.

Films van twintig, dertig of veertig jaar geleden zijn vanzelfsprekend in een andere tijdsgeest gemaakt. Daardoor kan de boodschap anno 2020 op z’n minst bijzonder overkomen. Voor een kind zal het weinig uitmaken, maar sommige volwassenen kunnen een kijkbeurt niet als plezierig ervaren als ze opeens verrast worden. Daarom gaat Disney+ een waarschuwing plaatsen bij sommige films.

Onder andere Aristokatten uit 1970, Peter Pan uit 1953 en Dombo uit 1941 krijgen zo’n waarschuwing. De films bevatten stereotype verwijzingen die als racistisch ervaren kan worden. Disney gaat niet de inhoud aanpassen van de films en komt daarom met een waarschuwing van tevoren. Andere voorbeelden van films die waarschuwingen krijgen zijn Lady en de Vagebond en Aladdin.

In Aristokatten speelt een kat piano met eetstokjes. Ook zit er een liedje in verwerkt dat de Chinese taal bespot. In Peter Pan zijn er negatieve verwijzingen te vinden naar de indianen en in Dumbo zitten racistische verwijzingen hoe zwarte mensen tot slaaf gemaakt zijn.

De waarschuwing van Disney+ komt na kritiek vanuit diverse organisaties in de Verenigde Staten. Sowieso is er een grote discussie omtrent racisme in de VS. Met deze waarschuwing hoopt de streamingdienst enige vorm van duiding te geven.