Deze Forza-racegame kun je nu gratis downloaden

Racen doe je nu met de nieuwe game Forza Street.

Forza ken je natuurlijk als de racegames op de Xbox van Turn 10 Studio’s. De franchise is inmiddels enorm gegroeid met een subtitel als bijvoorbeeld Forza Horizon. Het blijft niet bij deze ambitie. Forza duikt nu ook mobiel op.

Microsoft heeft Forza Street voor iOS en Android bedacht. De game is nu te vinden in de mobiele app stores en is gratis te downloaden. De game kwam al eerder naar Windows 10. In Forza Street race je door de straten van Miami. Hoewel het spel free-to-play is zijn er microtransacties in de game verwerkt voor een betere speelervaring.

Doel van de game is om een zo indrukwekkend mogelijke garage te hebben met de mooiste bolides. Op het moment van schrijven heeft Forza Street al meer dan 100.000 downloads in de Google Play Store te pakken.

Ondanks de benaming moet je niet een traditionele Forza-game verwachten. Natuurlijk zijn de graphics een stuk minder mooi. Ook voelt het concept aan als de zoveelste mobiele racegame met een Forza-sausje. Dat gezegd hebbende. De eerste recensies in de Google Play Store klinken positief. Grote kans dat je zeker wel lol gaat beleven aan Forza Street.

Er is een bonus voor eigenaren van een Samsung Galaxy smartphone. Als je de game download uit de Galaxy Store krijg je gratis een 2015 Ford Mustang GT. Wie een Samsung Galaxy S20 heeft krijgt ook nog eens de 2015 Chevrolet Corvette Z06 en een aantal in-game credits.