Deze fout in Undercover zie je niet op Netflix

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je naar een verkeerde versie van Undercover met een fout kijkt op Netflix. Dat was anders op televisie.

Iedere week verschijnt er weer een nieuwe aflevering van Undercover op Netflix. Gisteravond verscheen een nieuwe episode van het derde seizoen. Normaal gesproken kun je met de meeste series gewoon alle afleveringen in een ruk uitkijken. De reden dat dit nu niet kan is omdat Undercover ook parelel op de Belgische televisie wordt uitgezonden. En daar ging gisteravond iets mis. De aflevering van Undercover bevatte een fout.

In het derde seizoen is het zo dat er meerdere scenes in de Turkse taal zijn opgenomen. Ook in de aflevering van Undercover seizoen 3 van gisteravond is dit zo, al ging er ditmaal iets fout. Op de Belgische televisie was het zo dat er een Nederlandse voice-over klonk op hetzelfde moment dat er Turks werd gesproken in de serie. Het horen van dubbele stemmen is natuurlijk erg vervelend en verpest de kijkervaring.

Mocht je het gemist hebben, wees dan blij. Op Netflix is deze fout gelukkig niet te vinden met de deze aflevering van Undercover seizoen 3. Een smetje op het verder zeer spannende derde seizoen van de Nederlands-Belgische Netflix-serie.