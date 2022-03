Deze G-Shock ziet er gewoon uit maar kost een vermogen

Relatief gezien dan. Want het uiterlijk van deze G-Shock associeer je niet met een duur horloge.

Een luxe horloge begint toch al gauw bij 1.000 euro. Vervolgens kunnen de prijzen gauw oplopen. Laten we zeggen dat 3.500 euro toch al serieus geld is voor een uurwerk. Dan wil je ook iets om trots op te zijn. Maar eerlijk is eerlijk. Heeft dit G-Shock horloge volgens jou de uitstraling van dit prijskaartje? Niets is minder waar.

De nieuwe G-Shock MRGB5000 is in de markt gezet voor 4.000 euro. Het is een moderne interpretatie op de DW5000C uit 1983. Het horloge weegt 114 gram en heeft een titanium behuizing en bandje. De batterij gaat 22 maanden mee en is opnieuw op te laden. Zoals de merknaam al weggeeft kan het horloge tegen een stootje, wat ook wel fijn is.

Andere kenmerken van de G-Shock MRGB5000 zijn dat je vijf onafhankelijke alarmen kunt instellen die een akoestisch geluid afspelen. Het Casio horloge beschikt over Bluetooth en zonnecellen vangen energie op in een accu. Verder is het uurwerk uitgerust met onder andere een stopwatchfunctie, timerfunctie en is de G-Shock waterbestendig tot 20 bar.

Via de webshop van Casio is het nieuwe G-Shock horloge te bestellen. De levering is dan binnen een aantal werkdagen.