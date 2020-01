Deze gadgets vind je ook op CES 2020

Speel de hoofdrol in een videogame of krijg advies van jouw spiegel.





Inmiddels maakt iedereen zich klaar voor de presentaties van grote merken tijdens CES 2020. Samsung maakte al van alles bekend en ook merken zoals LG en OnePlus liepen al vooruit op wat ze gaan laten zien. Naast de noviteiten van de grote merken zijn er ook minder bekende spelers die leuke techniek of nieuwe toepassingen presenteren. Wij lichten er twee uit.

Wonder Painter App

De Wonder Painter App maakt van jouw creatieve oprispingen, zoals kleiwerkjes, tekeningen of speelgoed waar je een foto van neemt, of van jouw eigen foto’s een levendige animatie.

Vervolgens kan je die animatie gebruiken in bestaande content. Zo kun je de hoofdrol spelen in jouw eigen videogame of jouw eigen ontworpen mascotte tot leven laten komen. In deze video zie hoe dat werkt.

Venus slimme Make-up spiegel

Venus brengt op de CES 2020 een hele andere gadget, de slimme make-up spiegel. Terwijl je jezelf opmaakt of even controleert of je glad geschoren bent kun je in de spiegel direct het weer of de laatste fileberichten bekijken.

Verder kun je, als je wat meer werk hebt, rustig jouw Spotify playlist aanzetten of even bellen met een goede vriend(in) om de juiste styling voor vanavond af te stemmen. Ook een make-up tip vragen is dankzij de ingebouwde Alexa assistent van Amazon geen probleem.

De slimme make-up spiegel van Venus met ingebouwde Alexa Assistent

Je kunt ook serieuzer gebruik maken van de slimme spiegel. De spiegel kan namelijk jouw huid analyseren en aangeven hoe gezond jouw huid is en welke middelen je beter wel en niet kunt gebruiken. Gebruik je de spiegel niet? Dan kun je de spiegel horizontaal boven de voet draaien en heb je direct een sfeervol lampje. Deze slimme spiegel is genomineerd voor de CES-innovatie awards, dus als je een techcadeau van de toekomst wilt scoren zou ik de ontwikkelingen in de gaten houden.

Afbeelding: CES 2020