Deze Galaxy S21 functies komen ook naar jouw Samsung - Apparata

Met een update brengt Samsung enkele exclusieve Galaxy S21 functies ook naar andere smartphones van het merk.

Je ziet het wel vaker bij Samsung. Het techmerk introduceert nieuwe functies met een gloednieuwe smartphone. En op een later moment komen die functies ook naar andere toestellen van het bedrijf. Dat is met de introductie van de Galaxy S21 niet anders.

De nieuwe Samsung Galaxy S21 heeft een aantal features die nu ook naar andere toestellen van het merk komen. Dat gaat door middel van een software update, in dit geval One UI 3.1. Enkele Samsung Galaxy S21 functies zijn onder andere de mogelijkheid om foto’s en video’s tegelijkertijd te maken, een adaptieve vorm van Eye Comfort Shield en een uitbreiding voor het bewerken van foto’s in de Samsung Gallery app. In totaal komen er vijf functies van de S21 naar de andere toestellen van het merk.

One UI 3.1 met de S21-features zal beschikbaar komen voor de Galaxy S20 serie, de Note 20 serie, de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip. De uitrol van deze nieuwste versie zal vandaag door het Zuid-Koreaanse techbedrijf worden uitgerolt. Het kan altijd even duren voordat ook jouw smartphone aan de beurt is. De uitrol verloopt namelijk in stapjes.