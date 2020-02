Deze game laat NIET zien hoe het Coronavirus werkt

Deze game mag je dan wel de controle geven over een zelfgemaakt virus, maar het is niet per se betrouwbare informatie.





Al 8 jaar lang is Plague Inc een van mijn favoriete (gratis) games vanwege zijn unieke insteek. In deze strategiegame ontwerp en bestuur jij een virus met een luguber doel: de mensheid uitroeien. Naarmate het spel vordert muteer je het virus om zo nieuwe omgevingen en omstandigheden aan te kunnen. Nu het Coronavirus uitbreekt voelt de ontwikkelaar zich genoodzaakt om wel afstand te doen van het realisme van de game.

Zoals gezegd is de game een simulatie van hoe een virus zich verspreid en aanpast. De game is uitdagend en bewust realistisch en informatief gemaakt. Hierdoor is het spel al meermaals aangehaald door relevante instanties, waaronder het Centers for Disease Control and Prevention in de V.S. Maar de maker van de game benadrukt na de uitbraak van het dodelijke Coronavirus dat dit geen beste bron is voor het begrijpen van het virus.

“Onthoud alstublieft dat Plague Inc een game is, geen wetenschappelijk model, en dat de huidige uitbraak van het coronavirus een echte situatie is die een gigantische hoeveelheid mensen beïnvloedt. We raden aan dat spelers hun informatie direct van de locale en internationale gezondheidsorganisaties afnemen,” aldus de ontwikkelaar van de game in een blogpost.

Desalniettemin is de game wel een interessante game, een soort cursus voor dummies als het gaat om ziektes. Zo is op de wereldkaart bijvoorbeeld duidelijk te zien dat een virus pas echt gevaarlijk wordt wanneer mensen gaan reizen. Verder kun je een ziekte zo inrichten dat de slachtoffers erdoor gaan hoesten of niezen. Voor de hand liggend maar daardoor niet minder waar: zo verspreidt de ziekte zich gemakkelijker.

Denk dus niet dat je een viroloog bent omdat je twee keer Plague Inc hebt gespeeld. Mocht je wel interesse in het spel hebben voor een stukje lichte entertainment, dan kun je de game gratis op Android spelen. Hij kost een euro op iOS. De PC versie is uitgebreider maar kost ook een paar knaken; die check je hier. Oh, en ik ben niet de enige die deze game weer heeft opgepakt; de populariteit is ironisch genoeg omhoog geschoten sinds corona werd ontdekt.

