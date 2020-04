Deze game wordt het nieuwe Fortnite

Het succes van deze shooter hint naar een van de grootste games sinds Fortnite.





Het is bijna niet meer voor te stellen maar er was ooit een (gezegende) tijd waarin niet iedereen Fortnite speelde. Toen dat culturele fenomeen in de zomer van 2017 uitkwam wist niemand hoe belachelijk groot die game ging worden. Naar alle waarschijnlijk zitten we nu in zo’n zelfde periode. Alles wijst erop dat we over enkele maanden een nieuw cultureel fenomeen in handen hebben. En waarschijnlijk heb je nog niet eens van de game in kwestie gehoord: Valorant.

Wat is Valorant?

Valorant is een first-person, competitive, tactische 5v5 shooter. De game heeft een hoop weg van twee bestaande giganten, te weten Counter-Strike: Global Offensive en Overwatch. Valorant combineert het tactische, snelle en precieze schietwerk van CS:GO met de helden met unieke vaardigheden van Overwatch.

De maker van de game, Riot Games, teert al jaren op de eSports-gigant League of Legends, maar met Valorant gaat de Amerikaanse ontwikkelaar een compleet nieuwe richting in. LoL is natuurlijk een MOBA, ofwel een game die je van bovenaf ziet en waarbij twee teams in een ‘battle arena’ tegen elkaar strijden. Deze snelle shooter heeft wat dat betreft niets met het andere pareltje te maken.

Gigantisch succes

Maar toch heeft Riot Games een hoop aan hun voorgaande succes. De ontwikkelaar heeft eigenlijk maar één game op hun naam staan, maar dat is gelijk een van de grootste eSports-games ooit. Ze hebben dus wel een behoorlijke naam, wat Valorant een veelbelovend tintje geeft.

Het werkelijke succes van Valorant heeft daarentegen op dit moment meer te maken met een gigantische promotietruc. Valorant verbrak de afgelopen dagen Fortnite’s record op Twitch; meer dan 1,7 miljoen mensen keken tegelijkertijd naar streamers die de game aan het spelen waren.

Dat doen ze niet alleen omdat de game zo verdomd leuk is om te aanschouwen. Op dit moment zit Valorant in een closed beta-stadium. Mensen kunnen alleen toegang krijgen tot de game door middel van een uitnodiging. Die uitnodiging krijg je alleen als je je Twitch-account koppelt aan je Riot Games-account en specifieke Twitch streams kijkt. Nou ja, die uitnodiging kún je krijgen want het is volledig willekeurig wie er een invite ontvangt.

Alle nodige ingrediënten

Valorant is dus een ontzettend gehypete game van een zeer populaire ontwikkelaar. Maar ze hebben ook heel goed nagedacht over wat voor game het moet zijn. Zij weten (net als de Fortnite-maker, zo denk ik maar) dat het battle royale-genre zijn beste tijd wel heeft gehad. Valorant is een ‘ouderwetse’ competitieve shooter en je hoeft maar naar de populariteit van Counter-Strike te kijken om te zien dat die formule niet oud wordt en tijdloos is.

Daarnaast is de game gratis, dus iedereen kan het spelen. En over iedereen kan het spelen gesproken, het heeft niet de cartoony stijl van Fortnite, maar is ook niet extreem realistisch en daarmee grof. Zowel jongere als oudere spelers kunnen de stijl waarderen. Ook zijn de systeemeisen toegankelijk; de game draait op zo’n beetje alle PC’s door slim design. Tot slot is de game gemaakt voor eSports; het is gemakkelijk op te pakken voor nieuwe spelers, maar ontzettend diep en complex zodat ook Pro’s ermee aan de slag kunnen.

Kortom, deze game heeft alle ingrediënten om een gigantisch succes te worden. Fortnite is flink in populariteit aan het afnemen en met de huidige hype rondom Valorant lijkt het erop dat die eerstgenoemde langzaam maar zeker het stokje gaat overgeven aan deze game.