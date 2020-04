Deze gamemakers hopen dat jij thuis blijft

Ben je ook meer aan het gamen?





Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Dat is de boodschap die de Nederlandse overheid ons mee wilt geven. Een makkelijke boodschap als je fan bent van gamen. Want dan vermaak jij je wel in deze bijzondere periode.

Gamemakers hopen ook dat jij thuisblijft. In de eerste plaats om de boodschap van overheden en zorgpersoneel te ondersteunen, maar ook voor hun eigen portemonnee. Ze verdienen immers aan jou, als klant. De BCC merkte op dat meerdere gamemakers boodschappen verwerken in games om je thuis te houden.

In onder andere Candy Crush Saga, Dirt Rally 2.0 en Sniper Elite 4 zijn berichten te vinden die motiveren om thuis te blijven. In Dirt Rally 2.0 staan bijvoorbeeld borden langs de weg met de tekst “Stay home, save lives”.

Het helpt bij een stukje bewustwording. Het stereotype dat gamers sowieso altijd binnenzitten is natuurlijk onzin. Zeker met mobiele games als de Candy Crush Saga. Deze gamereeks is zeer vermakelijk om onderweg te spelen. Bijvoorbeeld als je in de trein of bus zit. Wat dat betreft is de boodschap helder en natuurlijk prima. (via BBC)