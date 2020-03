Deze games komen zeker naar de PlayStation 5

Voor de lancering van vanmiddag speculeert men over veel meer games.





Veel fans van de PlayStation 5 wachten al lang op de specificaties van de nieuwe console en de games die gespeeld kunnen worden. Daar waar over PS5 al lang geruchten gingen over de lanceerdatum verraste Xbox eerder deze week door ineens de volledige specificaties van hun Xbox Series X vrij te geven. Dat kan Sony natuurlijk niet op zich laten zitten, dus is er voor vanmiddag 17 uur (Nederlandse tijd) in allerijl een presentatie van de PlayStation 5 aangekondigd met technische ‘Deep Dive’.

Voordat het zover is brengen we je alvast een beetje in de stemming door de games die zeker naar de PlayStation 5 komen op een rij te zetten. Zo kun je gelijk een beeld vormen bij de ervaring die je met de specifcaties van de PS5 kunt krijgen. Uiteraard zetten we ook even wat hoogtepunten uit de geruchtenmachine op een rij.

Bevestigde games voor PlayStation 5

De volgende games voor PlayStation 5 zijn bevestigd:

Gothic. De remake van deze cult-klassieker uit 2001 komt terug.

Rainbow Six Siege, Ubisoft bevestigt dat deze shooter vanaf het moment van lanceren verkijgbaar is en zowel cross-platform als backwards compatible te spelen zal zijn.

Outriders. Veel is er nog niet bekend over deze sci-fi shooter, maar wel is zeker dat je je zowel op de PS 5 als Xbox Series X uit kunt leven.

The Lord of the Rings: Gollum. In mei 2019 werd deze game al aangekondigd. Helaas, ondanks de vroege aankondiging is de game naar verwachting pas in 2021 beschikbaar.

Godfall. Dit wordt de eerste ‘looter shooter’ van producent Gearbox, maar met succesgame ‘Borderlands’ heeft de studio een reputatie hoog te houden.

? Bluepoint Studios. De Bluepoint Studios staan bekend om hun remakes van klassieke games. Zij hebben er één aangekondigd voor de nieuwe PS5, maar houden verder hun kaken stijf op elkaar. Afwachten dus.

Watch Dogs Legion. Voor deze game schoof men de releasedatum zelfs op om hem op de PS5 te kunnen laten debuteren.

Gods and Monsters. Ook deze game is, net als Watch Dogs Legion, van Ubisoft en ook de release van deze game is uitgesteld voor de PS5.

Rainbow Six Quarantine. De derde Ubisoft-game op rij die speciaal is uitgesteld om op de PlayStation 5 te kunnen debuteren, al zou de titel gezien de huidige omstandigheden kunnen worden aangepast.

Naast deze bevestigde games, waarvan er ongetwijfeld nog vele zullen volgen, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo zou er een legendarische onuitgebrachte game nieuw leven worden ingeblazen en zou Grand Theft Auto 6 speciaal worden vertraagd om exclusief op de PlayStation 5 te kunnen debuteren.

Wat er van waar is moeten we natuurlijk afwachten, maar er circuleren nog veel meer namen. Zo zouden Cyberpunk 2077, Death Stranding en veel meer games hun debuut op de PlayStation 5 maken. Een complete lijst met geruchten (en meer info over de bevestigde games) zie je hier.

Afbeelding: Promotie ‘Gothic’ door ontwikkelaar studio THQ Nordic.