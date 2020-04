Deze gaming laptop scoor je nu voor 1.500 euro in NL

Een deftige prijs, maar dan heb je wel een mobiele gaming laptop in huis.





Games spelen op een console of op een desktop hebben één nadeel. Je kunt de games niet onder je schouder meenemen. Bij een vriend of familielid de game laten zien is er niet bij. Wat dat betreft is een gaming laptop een mooie uitkomst. Daar staat tegenover dat de portemonnee vaak getrokken mag worden.

En ook deze nieuwe laptop van Asus is zeker niet goedkoop te noemen. De Zephyrus G15 van ASUS Republic of Gamers (ROG) werd voorgesteld op CES 2020. Nu is de draagbare computer ook voor de Nederlandse markt aangekondigd.

De laptop heeft een dunne behuziing, een 144Hz-scherm en AMD Ryzen 7 4800HS-processor. Andere belangrijke kenmerken zijn de GeForce GTX 1660 Ti-videokaart, 1 TB SSD opslag en 8 GB DDR4 geheugen.

De Zephyrus G15 weegt 2.04 kg en is vanaf heden verkrijgbaar. In Nederland verkoopt Asus de laptop onder andere via Paradigit, Alternate, Bol.com, Coolblue en de eigen webshop van het merk. De laptop heeft een adviesprijs van 1.499 euro.