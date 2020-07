Deze gaminglaptop met 2 schermen is nu verkrijgbaar

Niet alleen die 2 schermen van de gaminglaptop kunnen handig zijn. Hij is ook nog eens lekker snel dankzij krachtige hardware.

Recent hadden we hier op Apparata de Asus Zenbook Pro Duo in de review. Een laptop met een vergelijkbare aanpak van deze Asus ROG gaminglaptop. Ook in dit geval betreft het een draagbare computer met 2 schermen, alleen spreken we nu niet over een gewone maar een gaminglaptop.

De laptop heeft het zogezegde ROG ScreenPad Plus. Een secundair beeldscherm van 14.1-inch groot. Om ervoor te zorgen dat je laptop niet opstijgt als een vliegtuig heeft de Zephyrus Duo een opening van 28,5 mm voor verbeterde airflow. Ook voorkom je daarmee een laptop die herrie maakt. Volgens Asus blijft het geluidsniveau onder de 46 dB(A).

Het primaire scherm betreft een 4K UHD scherm met 100% Adobe RGB en 60Hz beeldverversing. Onder de kap zit een GeForce RTX 2080 CPU. De laptop is verkrijgbaar met een tiende generatie Intel Core i9 processor met 8 cores en 16 threads. Verder is er sprake van maximaal 32 GB werkgeheugen en 2 SSD’s voor 2 TB aan geheugen.

Prijzen voor de ROG Zephyrus Duo beginnen bij 3.699 euro. Het topmodel kost 4.599 euro. De gaminglaptop met 2 schermen zal onder meer door Alternate, Wehkamp en de webshop van Asus worden verkocht.