Deze gave producten van Boosted zullen helaas nooit het licht zien

Boosted was bezig met tal van nieuwe producten.

Misschien is het je ontgaan, maar het is over en uit voor het Amerikaanse bedrijf Boosted. Je kent deze firma ongetwijfeld via YouTubers als Casey Neistat en Sam Sheffar. De producten van het bedrijf kwamen geregeld voorbij op de kanalen van deze videomakers. Het bekendste voorbeeld is de Boosted Board, een gave elektrische skateboard.

Het verliep Boosted financieel niet lekker en uiteindelijk heeft het bedrijf de handdoek in de ring moeten gooien. YouTuber Sam Sheffar heeft in een video bekendgemaakt met welke nieuwe toffe producten Boosted druk was, voordat het bergafwaarts ging met het bedrijf.

Zo was de firma onder meer bezig met een nóg krachtigere variant van de Boosted Board. Hier had je in Europa ongetwijfeld weinig mee gekund, want door Europese wetgeving worden vliegensvlugge elektrische skateboards als scooters of brommers gezien. Daarnaast werkte het merk aan twee elektrische fietsen. En dan was er ook nog een samenwerking met niemand minder dan Tony Hawk. De skateboard legende zou in samenwerking met Boosted een eigen skateboard uitbrengen onder het Birdhouse-merk.

Helaas zijn al deze plannen geen werkelijkheid geworden voor dit Amerikaanse bedrijf. Check de video hieronder om te zien wat het bedrijf allemaal op de agenda had staan.