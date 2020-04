Deze gelimiteerde Casio NASA G-Shock is wél betaalbaar

Voor de liefhebber van ruimtevaart heeft Casio de nieuwe NASA G-Shock.

Fans van betaalbare horloges met een retro look kunnen al sinds jaar en dag terecht bij Casio met de G-Shock serie. Het horlogebedrijf komt zo nu en dan met een speciale uitvoering en ook dit keer is het weer raak. Maak kennis met de Casio NASA G-Shock.

Dit horloge is een gelimiteerde versie op basis van de DW5600 G-Shock. Het horloge luistert naar de naam DW5600NASA20 en heeft een volledig witte behuizing met een rood NASA-logo op de bovenkant. Dit is niet het enige wat het horloge anders maakt. De Casio NASA G-Shock geeft op de achtergrond een maan weer als je het horloge gebruikt in een donkere situatie.

Speciaal voor dit model heeft G-Shock een bijzondere doos gemaakt waar de DW5600NASA20 mee komt. Zoals je kunt verwachten van een DW5600 is het horloge waterbestendig tot een diepte van 200 meter. Het is niet bekend hoeveel exemplaren Casio van dit model gaat maken.

Met een gelimiteerde versie moet je aan gauw denken aan hoge bedragen. Gelukkig valt dat voor deze Casio reuze mee. Het horloge kost 130 dollar en is daarmee wél betaalbaar. Helaas is het uurwerk al uitverkocht, maar het bedrijf hoopt na 6 mei weer een voorraad te hebben.