Deze goedkope Nokia's komen naar Nederland - Apparata

HMD Global heeft bekendgemaakt dat er weer een aantal goedkope Nokia’s op de markt komen. Dit zijn ze.

Als je voor een paar tientjes een telefoon zoekt die toch enigszins modern is, dan moet je bij Nokia zijn. De wereldberoemde telefoonmaker heeft onder de vleugels van HMD Global een gamma aan voordelige telefoons. Daar zijn nu twee goedkope Nokia’s aan toegevoegd. Het gaat hier om de 6300 en de 8000.

Dit soort apparaten zijn geen smartphones, maar zogenaamde feature phones. Ze bieden enkele slimme functies waardoor ze niet helemaal dom zijn. Zo kun je bijvoorbeeld gewoon WhatsAppen met de Nokia 6300. De telefoons draaien op het KaiOs besturingssysteem. Daarnaast hebben ze een fysiek toetsenbord. Het uiterlijk doet denken aan de typische Nokia telefoons van vroeger. Compact, strak en ergonomisch.

Het voordeel van het KaiOs besturingssysteem is dat het aardig in de buurt komt van een smartphone. Naast WhatsApp, kun je in de KaiOs app store terecht voor apps als YouTube, Facebook en Google Maps.

De nieuwe Nokia 6300 kost 59 euro en komt in de kleuren Cyan Green, Light Charcoal and Powder White. De Nokia 8000 kost 79 euro en komt in de kleuren Onyx, Opal, Citrine en Topaz. Het verschil tussen de goedkope Nokia’s zit hem onder meer in een langere batterijduur, duurzame afwerking en het 2.8-inch scherm voor de 8000 ten opzichte van de 6300.