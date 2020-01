Deze Golden Globe winnaars bekijk je op Netflix

De prijzenregen viel erg tegen voor de streamingdienst, maar toch kun je zelf jureren.





Vannacht werden de Golden Globes uitgereikt. Met een sloot aan nominaties op zak leek Netflix een extra koffer mee te moeten nemen om alle prijzen te kunnen vervoeren. De show in Beverly Hills zat echter vol verrassingen.

Dat was voor Netflix geen goed nieuws, want hun producties wonnen slechts twee awards.

Olivia Colman voor ‘The Crown‘

Olivia Colman won de Golden Globe voor beste actrice. Dit dankte zij aan haar ijzersterke vertolking van ‘Queen Elisabeth’ in Netflix-serie The Crown (die eerder al een Golden Globe voor ‘beste serie’ won). Alle 3 de seizoenen zijn nog op Netflix te bezichtigen, dus je kunt zelf de acteerprestaties van Colman beoordelen.

https://www.youtube.com/watch?v=MQMtnnC3IDQ

Laura Dern voor ‘Marriage Story’

De Golden Globe voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Laura Dern, die de award ontving voor haar rol in de Netflix-productie ‘Marriage Story’. In deze film speelt ze een keiharde echtscheidingsadvocate. Haar opstelling helpt niet bepaald wanneer een familie de scheiding in het belang van het kind wil laten verkopen. De keiharde rol waar Dern veel lof voor kreeg zorgt nu voor een extra award in de prijzenkast.

Golden Globe winnaar ‘beste film’ later dit jaar te zien?

De Gloden Globe voor ‘beste film’ ging naar ‘Once upon a time in Hollywood’ van Quentin Tarantino. Deze kaskraker is (nog) niet te zien op Netflix, maar in een eerder interview hintte de succesvolle regisseur wel op een extra lange versie die later dit jaar naar de streamingsdienst komt. Om in de stemming te komen delen we alvast een trailer.

Golden Globe winnaar ‘beste serie’ voorlopig niet op Netflix

De Golden Globe voor beste serie ging naar de succesproductie ‘Succession’. Dit kassucces van HBO komt voorlopig niet naar Netflix. De verhouding tussen beide partijen is niet optimaal. Bovendien liggen de rechten momenteel bij Ziggo.

Bron (met overzicht van alle winnaars): The Verge