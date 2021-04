Deze Google Maps functie is terug van weggeweest - Apparata

Google Maps is super handig om je onderweg te helpen, maar met een kompas heb je nog meer navigatie mogelijkheden.

Om de één of andere reden heeft Google in het verleden het kompas gesloopt uit de Maps app. Jammer, want het zat niet in de weg en het was in sommige toepassingen best handig. In de eerste plaats grappig om te zien of je nu noord, west, oost of in zuidelijke richting aan het rijden bent. En op een serieuze manier ook gewoon handig. Als je aan het wandelen bent kun je met het kompas beter een richting bepalen.

Het kompas keert als functie terug in Google Maps. Google zegt tegenover Android Police tot deze beslissing te zijn gekomen naar aanleiding van veel aanvragen. Het kompas duikt op in de laatste versie van Maps. Het gaat hier om versie 10.62. Zodra je gaat navigeren komt het kompas in beeld. Misschien heb je er wat aan, misschien kijk je er nooit naar om.

Bijna twee jaar is de feature afwezig geweest in Google Maps. Eind 2019 verdween de functie om de app een meer opgeruimde look te geven. Nu komt het Amerikaanse techbedrijf daar toch op terug en is de functie terug van weggeweest!