Deze hond van 2.200 euro kun je uitlaten, maar het hoeft niet - Apparata

Een investering, dat is het zeker. Maar op de lange termijn is de Unitree Go1 robothond goedkoper dan een echte!

We snappen het ook wel. Een robothond kan nooit de liefde vervangen die een echte hond je geeft. Desalniettemin is dit een interessant product van Chinese komaf. De Unitree Go1 is een robothond die je maatje kan zijn met een dagelijkse wandel.

Ik snap hem wel. Misschien ben je niet fan van sporten en heb je weinig motivatie om een blokje om te gaan. Het hebben van een hond kan daar enorm bij helpen. Je ‘moet’ min of meer, maar het is ook gewoon leuk om op stap te gaan met je trouwe viervoeter. Als je door wat voor omstandigheden dan ook geen hond kunt uitlaten, dan is deze Unitree Go1 robothond een uitstekende uitkomst.

De robothond kost omgerekend zo’n 2.200 euro. Misschien duur in aanschaf, maar een deftige rashond kost ook zo meer dan 1.000 euro. Bovendien dien je een hond te onderhouden en heeft deze eten en drinken nodig. Op de lange termijn is dan de Unitree Go1 robothond voordeliger. De robothond is overigens niet zo snel als een echte hond, de robot kan maximaal 17 km/u rennen.

Als jij gaat wandelen buiten, dan is dit huisdier in staat om jou te volgen. Dat niet alleen, het beest kan ook kleine objecten voor je dragen. Denk aan een flesje water in z’n bek bijvoorbeeld. (via The Verge)