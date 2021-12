Deze horlogekoffer kost een magere €2150

De peperdure horlogekoffer van Globe-Trotter is dat niet voor niets; het is de perfecte opbergplek voor luxe uurwerkjes.

Hier op Apparata besteden we regelmatig aandacht aan prachtige horloges maar waar moet je al die peperdure klokjes laten? In de Centenary 12-Slot Watch Case natuurlijk. De opbergkoffer is speciaal gemaakt voor de connaisseurs van luxe horloges en dat zie je aan de prijs. Maar ja, iemand die een jaarsalaris aan een horloge spendeert heeft vast wat fun coupons over voor deze prachtige koffer.

Globe-Trotter horlogekoffer

De luxe Centenary 12-Slot horlogekoffer van Globe-Trotter heeft plek voor 12 uurwerken. De 12 individuele lederen cilinders beschadigen je horloge niet en zorgen ervoor dat ze ook niet door de koffer kunnen rollen. Aan de onderkant van de koffer is daarnaast nog ruimte voor andere losse onderdelen, bijvoorbeeld reservebandjes of schoonmaakdoekjes.

De koffer is ongeveer 30 x 40 x 11 centimeter groot (respectievelijk lengte, breedte en diepte). Uiteraard zit er een handvat aan om het geheel gemakkelijk te kunnen vervoeren. En voor de veiligheid rust Globe-Trotter de koffer ook uit met een slot. Het geheel is gemaakt van een speciaal gewoven materiaal en bekleed met zwart leer. Althans, klanten kunnen ook kiezen voor bordeauxrood, marineblauw, ossebloedrood en andere luxe kleuren.

De Globe-Trotter Centenary 12-Slot horlogekoffer wordt overal ter wereld gratis bezorgd en kost €2.150,-.